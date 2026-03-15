Piyasalarda jeopolitik deprem: Altın halen güvenli liman mı?

Savaşın gölgesinde kalan küresel piyasalar, jeopolitik risklerin artmasıyla zorlu bir dönemeçten geçiyor. Ekonomist Mustafa Aşkın, A Haber canlı yayınında petrol fiyatlarındaki sert yükselişten altın ve borsadaki dalgalanmalara kadar piyasaların nabzını tuttu. Brent petrolün 103 dolara dayandığı, merkez bankalarının faiz kararlarının beklendiği bu kritik süreçte Aşkın, "70’li yılların stagflasyon senaryosu geri mi dönüyor?" sorusuna dikkat çeken yanıtlar verdi.