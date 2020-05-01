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Aşiret ağası Mehmet Adıyaman korona virüsü yendi Başkan Erdoğan'a teşekkür etti

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01.05.2020
Yurdun dört bir yanında koronavirüsle yakalanan ve iyileşen hastalar taburcu olmanın sevincini yaşadı. Onların aralarında 14 aylık bebekte vardı aşiret ağası 81 yaşındaki Mehmet Adıyaman da... Hakkari'de koronavirüsü yenen 81 yaşındaki aşiret ağası Başkan Erdoğan'a teşekkür etti.

Koronavirüsü yenen sağlık çalışanı, meslektaşlarına ağlayarak teşekkür etti.

Kastamonu Devlet Hastanesi'nde hemşire olan 43 yaşındaki Nilay Topçu, Kovid-19'a yakalandı. Hemşirenin tedavisi yine arkadaşları tarafından yapıldı. Bir müddet sonra test sonucu negatif çıktı. Taburcu olurken ağlayarak duygularını ifade eden 43 yaşındaki hemşire alkışlarla evine uğurlandı.

Sivas'ta da bir baba ve 5 yaşındaki oğlu şifa buldu. İkisi de sağlıklarına kavuşarak el ele evlerine sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde uğurlandı.

Bir sevindiren haber de Kahramanmaraş'tan geldi. Koronavirüse yakalandıktan sonra iyileşen 101 yaşındaki Ömer Dinler, herkesin umudu oldu.

Manisa'nın soma ilçesinde de aralarında 14 aylık bir bebeğin de bulunduğu 16 hasta sağlığına kavuştu. Evlerine dönmenin mutluluğunu yaşadılar.

Siirt'te ise virüsü yenen 4 kişi davul zurna eşliğinde taburcu edildi.

Dört kişiden üçünün yaşı 80 ila 90 arasında olduğu öğrenildi.

AŞİRET AĞASI AKIŞLARLA TABURCU OLDU

Güneydoğu'nun en büyük aşiretlerinden biri olan Hakkari'deki Jirki aşireti lideri de şifa buldu.

81 yaşındaki Mehmet Adıyaman, korona virüsünü 5 günde yenmeyi başardı.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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