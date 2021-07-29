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Aşı çağrılarına esnaftan da destek geldi! Aşı olana cilt bakımı ücretsiz

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Giriş: 29.07.2021 13:25
Güncelleme:29.07.2021 13:27
Sevdiklerimize sarılmanın, maskeleri çıkarmanın tek yolu aşı. Devlet dört koldan aşı çağrılarını sürdürürken, bu çağrılara esnaf da omuz vermeye başladı. Başkent'te bir erkek kuaförü, aşı kampanyası düzenledi. Aşısını olan herkes, tıraşının ardından cilt bakımı ve masaj hizmetinden ücretsiz faydalanacak.
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Aşı olana cilt bakımı ücretsiz
Aşı olana cilt bakımı ücretsiz
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