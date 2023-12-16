17 Aralık 2023, Pazar
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Asansörün zemin kata çakıldığı anlar kamerada! Şans eseri yara almadı
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde asansöre binen bir kişi asansörle zemin kata çakıldı. Asansörün binanın giriş katından zemine çakılması ise şans eseri muhtemel bir faciayı önlemiş olurken, o sırada asansörde bulunan kişi yara almadan kurtuldu. Bu vesileyle onlarca kişinin yaşadığı binada şimdilik muhtemel bir facianın eşiğinden dönülmüş oldu. İşte o görüntüler…