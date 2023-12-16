17 Aralık 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Asansörün zemin kata çakıldığı anlar kamerada! Şans eseri yara almadı

Asansörün zemin kata çakıldığı anlar kamerada! Şans eseri yara almadı

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 16.12.2023 23:05
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde asansöre binen bir kişi asansörle zemin kata çakıldı. Asansörün binanın giriş katından zemine çakılması ise şans eseri muhtemel bir faciayı önlemiş olurken, o sırada asansörde bulunan kişi yara almadan kurtuldu. Bu vesileyle onlarca kişinin yaşadığı binada şimdilik muhtemel bir facianın eşiğinden dönülmüş oldu. İşte o görüntüler…
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu!
Yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu!
Bağdat Caddesinden faciadan dönüldü! Panolar fırtına ve rüzgar dolayısıyla devrildi
Bağdat Caddesinden faciadan dönüldü! Panolar fırtına ve rüzgar dolayısıyla devrildi
Kayıp iş adamına ne oldu?
Kayıp iş adamına ne oldu?
Mezbahada dehşet anları!
Mezbahada dehşet anları!
Otobanda korkutan yangın!
Otobanda korkutan yangın!
Asansörün zemin kata çakıldığı anlar kamerada!
Asansörün zemin kata çakıldığı anlar kamerada!
Edirne’de akılalmaz cinayet!
Edirne’de akılalmaz cinayet!
Talihsiz kadının üzerine ağaç düştü!
Talihsiz kadının üzerine ağaç düştü!
Hastaneye 24 yeni ameliyathane kuruldu!
Hastaneye 24 yeni ameliyathane kuruldu!
İzmir’de yürekleri ağza getiren olay! Araba içindeki bebek yola savruldu
İzmir’de yürekleri ağza getiren olay! Araba içindeki bebek yola savruldu
Mardin’de akılalmaz olay!
Mardin'de akılalmaz olay!
Vapur seferlerine fırtına engeli!
Vapur seferlerine fırtına engeli!
Daha Fazla Video Göster