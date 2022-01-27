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Artvin'deki heyelan kamerada! Karadeniz Sahil Yolu çift taraflı trafiğe kapatıldı

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Giriş: 27.01.2022 22:03
Aertin'in Arhavi ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle meydana gelen heyelanda Karadeniz Sahil Yolu ulaşıma kapandı. Ekiplerin çalışmasıyla yol 1 saat sonra ulaşıma açılırken heyelan anı ise cep telefonu ile kaydedildi.

Arhavi ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle saat 18.30 sıralarında Kıyıcık Tüneli çıkışında heyelan meydana geldi.

Yamaçtan kaya ve toprak kütlelerinin kopması sonucu Karadeniz Sahil Yolu ulaşıma kapandı.

Yolda araç kuyrukları oluşurken, karayolları ekiplerinin çalışması sonucu yol 1 saat sonra ulaşıma açıldı.

Heyelan anı ise bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

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