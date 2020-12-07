Artvin'de keşfedilmeyi bekliyor! Karadeniz'in 'Kapadokya'sına yoğun ilgi

Artvin’in Şavşat ilçesinde yer alan ve ladin ağaçlarıyla kaplı ormanın içerisinden yükselen peribacalarını andıran kayalar ilgi çekiyor. Bölge halkı tarafından 'Karadeniz’in Kapadokya’sı olarak anılan alan keşfedilmeyi bekliyor.

Artvin'in Şavşat ilçesinde yer alan ve ladin ağaçlarıyla kaplı ormanın içerisinden yükselen peribacalarını andıran kayalar ilgi çekiyor. Bölge halkı tarafından 'Karadeniz'in Kapadokya'sı olarak anılan alan keşfedilmeyi bekliyor.