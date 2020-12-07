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Artvin'de keşfedilmeyi bekliyor! Karadeniz'in 'Kapadokya'sına yoğun ilgi

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Giriş: 07.12.2020 13:54
Güncelleme:07.12.2020 17:16
Artvin’in Şavşat ilçesinde yer alan ve ladin ağaçlarıyla kaplı ormanın içerisinden yükselen peribacalarını andıran kayalar ilgi çekiyor. Bölge halkı tarafından 'Karadeniz’in Kapadokya’sı olarak anılan alan keşfedilmeyi bekliyor.

Artvin'in Şavşat ilçesinde yer alan ve ladin ağaçlarıyla kaplı ormanın içerisinden yükselen peribacalarını andıran kayalar ilgi çekiyor. Bölge halkı tarafından 'Karadeniz'in Kapadokya'sı olarak anılan alan keşfedilmeyi bekliyor.

Artvinde keşfedilmeyi bekliyor! Karadenizin Kapadokyasına yoğun ilgi ARTVİN'DE KEŞFEDİLMEYİ BEKLİYOR! KARADENİZ'İN 'KAPADOKYA'SINA YOĞUN İLGİ

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