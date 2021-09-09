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Arnavutköy’de yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğa otomobil çarptı

İHA
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Giriş: 09.09.2021 12:23
Güncelleme:09.09.2021 12:23
Arnavutköy’de yolun karşısına geçmeye çalışan küçük kız çocuğuna ticari araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle kafasını kaldırıma çarpan kız çocuğu hastaneye kaldırılırken, yaşanan kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza, Arnavutköy Fatih Caddesi üzerinde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan küçük kız çocuğu aracın geldiğini fark edemeyip yola atladı. Yola atlayan çocuğa ticari araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle havalanan çocuk kafasını kaldırıma çarptı. Kaza sonrasında küçük kız çocuğunun yardımına çevrede bulunan esnaflar koştu. Polis kaza ile ilgili çalışma başlatırken kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
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