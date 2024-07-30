Arkadaşlarını bıçaklayıp öldüresiye dövdüler! Darbedilen gencin durumu ağır

Ankara'nın Mamak ilçesinde 5 genç tartışmalı oldukları arkadaşlarını parkta sıkıştırdı. Özür dilemesi için baskı yaptılar. Genç özür dilediği halde bıçaklandı ardından ise tekme tokatlarla saldırıya uğradı. İşte o anlar.

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