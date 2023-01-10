Arife Gökçe’nin şüphelisi Sinan Sardoğan tutuklandı

Tokat Almus'ta 17 Aralık'ta kaybolan Arife Gökçe'nin şüphelisi Sinan Sardoğan ile ilgili yeni haberler gelmeye devam ediyor. ATV'deki programında açıklama yapan Müge Anlı, Sinan Sardoğan'ın tutuklanarak cezaevine gönderildiğini açıkladı.

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