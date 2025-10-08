Ardahan’da Gazze için destek konvoy düzenlendi

Ardahan'da, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek, Küresel Sumud Filosu'na destek ve zulme dikkati çekmek amacıyla konvoy oluşturuldu. Türk ve Filistin bayrakları taşıyan kalabalık, yaşamını yitiren on binlerce sivil için dua etti.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN