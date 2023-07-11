Arda Güler’in sevgilisi bakın kim çıktı! Real Madrid’e transfer olan Güler bombayı patlattı

Genç yetenek Arda Güler'in Real Madrid'e transferi sosyal medyanın en çok konuştuğu konulardan oldu. 20 milyon euro bonservis+bonuslarla birlikte 10 milyon euroya Real Madrid kadrosunda katılan Güler, önceki gün ilk idmanına da çıktı. Başarısıyla bir anda dünyanın gündemine oturan Güler'in özel hayatı da oldukça merak edildi. Arda Güler'in sevgilisinin Galatasaraylı basketbolcu olduğu iddiası magazin gündeminde de geniş yankı buldu.