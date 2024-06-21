Arazinin ortasında kalp krizi geçirdi! Askeri helikopterle alınıp hastaneye götürüldü

Antalya'da kalp krizi geçiren vatandaşın, 5 bin feetlik yükseklikteki eğimli araziden helikopterle alınarak Antalya Şehir Hastanesine götürülüşünün görüntülerini paylaştı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Hava Kuvvetleri Komutanlığı Personel Kurtarma ve İleri Hava Kontrolörü Grup Komutanlığımıza bağlı T-70 helikopterimiz ve Personel Kurtarma Timimiz, Antalya ili Akseki ilçesi Bademli bölgesinde kalp krizi geçiren vatandaşımızı, 5000 feetlik yükseklikte eğimli araziden alarak Antalya Şehir Hastanesine götürdü. Vatandaşımıza acil şifalar diliyoruz" denildi.

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