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Arazinin ortasında kalp krizi geçirdi! Askeri helikopterle alınıp hastaneye götürüldü

İHA
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Giriş: 21.06.2024 22:55
Antalya'da kalp krizi geçiren vatandaşın, 5 bin feetlik yükseklikteki eğimli araziden helikopterle alınarak Antalya Şehir Hastanesine götürülüşünün görüntülerini paylaştı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Hava Kuvvetleri Komutanlığı Personel Kurtarma ve İleri Hava Kontrolörü Grup Komutanlığımıza bağlı T-70 helikopterimiz ve Personel Kurtarma Timimiz, Antalya ili Akseki ilçesi Bademli bölgesinde kalp krizi geçiren vatandaşımızı, 5000 feetlik yükseklikte eğimli araziden alarak Antalya Şehir Hastanesine götürdü. Vatandaşımıza acil şifalar diliyoruz" denildi.
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