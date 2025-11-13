Araçtaki piknik tüpünden sızan gaz bomba gibi patladı: 1 yaralı

Olay, Hamidiye Mahallesi eski yağ pazarı içinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 68 KF 675 plakalı araçta bulunan piknik tüpü gaz kaçırmaya başladı. Araç sahibi Fuat K. (55) piknik tüpünün gaz kaçırdığından habersiz aracını park edip alışverişe gitti. Alışverişten döndüğü esnada aracını açıp direksiyona geçen Fuat K.'nin kontağı çevirmesiyle büyük bir patlama yaşandı. Araçta sıkışan piknik tüpünden sızan gaz adeta bomba gibi patladı. Patlamayla birlikte araç sahibi de yaralanırken, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde patlamanın sesi büyük bir gürültüyle duyuldu. Patlamanın ardından büyük bir korku yaşayan çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese gelen sağlık ekipleri yaralı araç sahibini ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırdı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

