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Araçların arasından böyle ölüme gitti

DHA
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Giriş: 09.09.2021 15:26
Adıyaman’da, eczaneden ilaç aldıktan sonra araçların arasından yolun karşı tarafına geçmeye çalışan yaşlı adam, yeşil ışıkta hareket eden kamyonun ezmesi sonucu hayatını kaybetti. Edinilen bilgilere göre, Altınşehir Mahallesi Sanko Kavşağı yakınlarında bulunan bir eczaneden mide ilacı alan 69 yaşındaki Ahmed El Hamed isimli Suriyeli yaşlı adam, aldığı ilaç sonrası eczaneden ayrıldı. Ahmed El Hamed, trafik ışıklarındaki yolun kenarındaki park halinde duran iki aracın arasından yolun karşı tarafına geçmeye çalıştı. Araçların arasından çıkıp trafik ışıklarında duran Y.L., idaresindeki 02 AG 346 plakalı Mercedes marka hafriyat kamyonunun kör noktasına gelen Ahmed El Hamed’i sürücü göremedi. Bu esnada trafik lambalarının yeşil yanmasıyla birlikte kamyon hareket etti. Kamyonun altında kalan Ahmed El Hamed, ağır yaralandı. Yaralı yaşlı adam, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Ahmed El Hamed, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Meydana gelen kaza anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
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