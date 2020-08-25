Araçlar kilometrelerce sürüklendi

Sel araçları kilometrelerce sürükledi. Birçoğunu birer hurda yığına çevirdi. Giresun'da yaşanan sel felaketinin ardından o araçlardan birinin sahibi bir gün boyunca kayıp otomobilini aradı. Mağdur vatandaş geçen bir günün ardından aracını bakın nerede ve ne halde buldu.

Sel araçları kilometrelerce sürükledi. Önüne ne katıysa aldı götürdü.

Sel felaketinde otomobili sürüklenen bir vatandaş, aracını bir gün sonra 2 kilometre uzakta işte bu halde buldu.

Giresun'un Dereli ilçesinde felaketin en fazla etkili olduğu Cumhuriyet Caddesi'nde sele kapılan onlarca araç 2 kilometre boyunca sürüklendi.

Toprak yığınları üzerinde asılı kalan birçok araç felaketin boyutlarını gözler önüne serdi.