Aracıyla genç kıza çarptı! Taşa vurdum deyip devam etti

Afyonkarahisar’da yolda yürüyen 14 yaşındaki yayaya çarpan ve daha sonra yolunu devam eden sürücüyü çevredeki vatandaşlar aracın önüne geçerek durdurdu. Telefonla konuştuğu sırada genç kıza çarpan sürücü ilk ifadesinde söylediği 'taşa çarptım' sözleri ile akıllara durgunluk verdi.

Afyonkarahisar'da yolda yürüyen 14 yaşındaki yayaya çarpan ve daha sonra yolunu devam eden sürücüyü çevredeki vatandaşlar aracın önüne geçerek durdurdu. Telefonla konuştuğu sırada genç kıza çarpan sürücü ilk ifadesinde söylediği 'taşa çarptım' sözleri ile akıllara durgunluk verdi.