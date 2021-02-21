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Aracıyla genç kıza çarptı! Taşa vurdum deyip devam etti

İHA
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Giriş: 21.02.2021 16:43
Güncelleme:21.02.2021 17:27
Afyonkarahisar’da yolda yürüyen 14 yaşındaki yayaya çarpan ve daha sonra yolunu devam eden sürücüyü çevredeki vatandaşlar aracın önüne geçerek durdurdu. Telefonla konuştuğu sırada genç kıza çarpan sürücü ilk ifadesinde söylediği 'taşa çarptım' sözleri ile akıllara durgunluk verdi.

Afyonkarahisar'da yolda yürüyen 14 yaşındaki yayaya çarpan ve daha sonra yolunu devam eden sürücüyü çevredeki vatandaşlar aracın önüne geçerek durdurdu. Telefonla konuştuğu sırada genç kıza çarpan sürücü ilk ifadesinde söylediği 'taşa çarptım' sözleri ile akıllara durgunluk verdi.

Aracıyla genç kıza çarptı! Taşa vurdum deyip devam etti ARACIYLA GENÇ KIZA ÇARPTI! TAŞA VURDUM DEYİP DEVAM ETTİ

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