21 Şubat 2021, Pazar
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Aracıyla genç kıza çarptı! Taşa vurdum deyip devam etti

'da yolda yürüyen 14 yaşındaki yayaya çarpan ve daha sonra yolunu devam eden sürücüyü çevredeki vatandaşlar aracın önüne geçerek durdurdu. Telefonla konuştuğu sırada genç kıza çarpan sürücü ilk ifadesinde söylediği 'taşa çarptım' sözleri ile akıllara durgunluk verdi.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 21.02.2021 Güncelleme Tarihi: 21.02.2021
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Aracıyla genç kıza çarptı! Taşa vurdum deyip devam etti

Kaza, geçtiğimiz 19 Şubat Cuma günü Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi Şehit Ali Uygur Caddesi meydana geldi.

Aracıyla genç kıza çarptı! Taşa vurdum deyip devam etti

Edinilen bilgilere göre, Yaya olarak akrabalarıyla yürüyen Fikriye G. (14), arkasından seyir halinde ilerleyen Hamdi Ö.'nün idaresindeki otomobilin çarpması sonucu yere düşerek savruldu.

Aracıyla genç kıza çarptı! Taşa vurdum deyip devam etti

Genç kıza çarpan araç sürücüsü hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etmeye çalıştığı esnada olayı gören çevredeki esnaflar aracın önünü keserek durdurdu.

Aracıyla genç kıza çarptı! Taşa vurdum deyip devam etti

Telefonla konuşan araç sürücüsü Hamdi Ö., taşa çarptığını sandığını söyledi.

Aracıyla genç kıza çarptı! Taşa vurdum deyip devam etti

Genç kız olay yerine gelen ambulans ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Aracıyla genç kıza çarptı! Taşa vurdum deyip devam etti

Hafif sıyrıklarla kazayı atlatan genç kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Aracıyla genç kıza çarptı! Taşa vurdum deyip devam etti

Genç kızın otomobile çarpma anı ise güvenlik kameralarınca saniye saniye görüntülendi.

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