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Araç muayene istasyonunda yılan paniği! Herkesin korktuğu yılanı eliyle alıp...

İHA
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Giriş: 13.08.2023 10:22
Mersin'de araç muayene istasyonuna giren yılan paniğe neden oldu. Yılan sıra bekleyen araçların altına girdi. İşte görüntüler ve sonrasında olanlar...
Araç muayene istasyonunda panik! Herkes korktu... ARAÇ MUAYENE İSTASYONUNDA PANİK! HERKES KORKTU...

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