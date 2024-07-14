14 Temmuz 2024, Pazar
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Araç kiralarken mağdur olmamak için uzmanlardan uyarı
Yaz sezonuyla birlikte birçok sektörde olduğu gibi 'rent a car' sektöründe de hareketlilik sürüyor. Araç kiralama işletmecileri son zamanlarda artan internet dolandırıcılığına dikkat çekerken, dolandırıcıların ulaştıkları kişilerden ‘ucuz aracı kapınıza kadar vale getirecek' şeklinde vaatler üzerine ödeme yapmamaları konusunda uyarıda bulundu.