Apartman dairesi alevlere teslim oldu

Edinilen bilgiye göre yangın merkez Çukurova ilçesine bağlı Yurt Mahallesi'nde 11 katlı apartmanın 6. katında çıktı. Sabah saatlerinde çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Yangını fark eden ev sahibi evden çıkarak cananı zor kurtardı. Bu arada 6. katta çıkan yangın nedeniyle üst katlarda zarar gördü. Yangın çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla saniye saniye görüntülendi. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler daha fazla yayılmadan yangını söndürdü. Yangında yaralanan olmazken evdeki eşyaların tamamı kullanılmaz hale geldi. Polis yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlattı.

