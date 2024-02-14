14 Şubat 2024, Çarşamba
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Antalya’dan yeni görüntü! Boyu kadar suda kediyi böyle kurtardı
Turuncu kodla uyarılan Antalya'da dün etkili olan sağanak nedeniyle çok sayıda araç, ev ve iş yerleri sular altında kaldı. Muratpaşa ilçesi Meydankavağı mahallesinde çekilen bir görüntü ise yüzleri gülümsetti. Bir apartmanın yağmur suyuyla dolan bodrum katında mahsur kalan bir kediyi, AFAD gönüllüsü Gülcan Demirbilek kurtardı. Boyuna kadar suyun içerisine giren Demirbilek, "Rabbim sen yardım et" diyerek kediyi alarak mahsur kaldığı yerden kurtardı.