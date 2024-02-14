14 Şubat 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Antalya’dan yeni görüntü! Boyu kadar suda kediyi böyle kurtardı

Antalya’dan yeni görüntü! Boyu kadar suda kediyi böyle kurtardı

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 14.02.2024 15:53
Turuncu kodla uyarılan Antalya'da dün etkili olan sağanak nedeniyle çok sayıda araç, ev ve iş yerleri sular altında kaldı. Muratpaşa ilçesi Meydankavağı mahallesinde çekilen bir görüntü ise yüzleri gülümsetti. Bir apartmanın yağmur suyuyla dolan bodrum katında mahsur kalan bir kediyi, AFAD gönüllüsü Gülcan Demirbilek kurtardı. Boyuna kadar suyun içerisine giren Demirbilek, "Rabbim sen yardım et" diyerek kediyi alarak mahsur kaldığı yerden kurtardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Boyu kadar suda kediyi böyle kurtardı
Boyu kadar suda kediyi böyle kurtardı
Tosuncuk’un sözleri şaşkına çevirdi!
Tosuncuk'un sözleri şaşkına çevirdi!
Market sahibini bıçaklayan çocuk: Korumak için yaptım
Market sahibini bıçaklayan çocuk: Korumak için yaptım
Çalmaya çalıştığı çelik kasanın altında kaldı
Çalmaya çalıştığı çelik kasanın altında kaldı
TIR alev topuna döndü! İşte o görüntüler
TIR alev topuna döndü! İşte o görüntüler
Rica üzerine 1 kişiyi öldürüp, 2 kişiyi yaraladı beraatini istedi
Rica üzerine 1 kişiyi öldürüp, 2 kişiyi yaraladı beraatini istedi
Kazara kuzenini öldürdü
Kazara kuzenini öldürdü
Kuryelere asansör ayrımcılığı
Kuryelere asansör ayrımcılığı
Taksim’de silahlı saldırı! O anlar kamerada
Taksim'de silahlı saldırı! O anlar kamerada
Antalya’yı dolu ve sel vurdu
Antalya'yı dolu ve sel vurdu
Şanlıurfa’da eğitime sağanak engeli!
Şanlıurfa'da eğitime sağanak engeli!
Esenyurt’ta bir garip olay!
Esenyurt'ta bir garip olay!
Daha Fazla Video Göster