Antalya’da yıldırım düşme anı saniye saniye kamerada

Antalya'da şiddetli yağmur ve fırtına sonrası zarar gören, su baskınlarının yaşandığı ev ve iş yerlerinde yaralar sarılmaya çalışılıyor. Antalya’dan yeni görüntüler gelmeye devam ediyor. Son olarak yıldırım düşme anı kameralara yansıdı. İşte saniye saniye o anlar…

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