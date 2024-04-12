Antalya'da teleferik kabini düştü! İşte olay yerinden ilk görüntüler

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde teleferik kabininin düşmesi sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği, yaralananlar olduğu bildirildi. Ekiplerin kabine ulaşmak için çalışmaları devam ederken İtfaiye ekipleri, kalkış noktasına yakın bölgedeki kabinlerde bulunan vatandaşları kabinlerden indirip güvenli alana bırakıyor. Teleferikten inen bir vatandaş, bir patlama sesi duyduklarını ve şiddetli şekilde sarsıldıktan sonra teleferiğin urduğunu, ne olduğunu henüz bilemediklerini söyledi.

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