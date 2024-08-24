Antalya’da tatilci ailenin teknesi battı: 4 kişi yüzerek kıyıya çıktı

Antalya'da 4 kişilik ailenin bulunduğu tekne alabora olup battı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede deniz polisi intikal etti. Deniz polisinin arama çalışmaları sonucunda herhangi bir olumsuz durum tespit edilmedi. Öztürk ailesi, yaşadıkları korku dolu anların ardından sahildeki bir kafeye sığınarak sakinleşmeye çalıştı. Olayda kimsenin yaralanmadığı, ancak telefon, çanta ve cüzdanlarının tekneyle birlikte suya gömüldüğü bildirildi. Olay anı, kıyıda bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde teknenin hızla su aldığı ve battığı anlar yer aldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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