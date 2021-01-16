Antalya’da şiddet gören kadın KADES butonuna basınca polis alarma geçti

Antalya'da saat 23.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yüksekalan Mahallesi'nde T.Ö. (34) adlı kadının, eşi K.Ö.'den (38) şiddet gördüğü gerekçesiyle Kadın Destek Uygulaması (KADES) butonuna basması üzerine mahalleye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. T.Ö.’nün evden çıkmasının ardından kapıyı polisin üzerine kapatan K.Ö. ise bir saat sonunda ikna edilerek polis merkezine götürüldü.