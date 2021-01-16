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Antalya’da şiddet gören kadın KADES butonuna basınca polis alarma geçti

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Giriş: 16.01.2021 11:57
Güncelleme:16.01.2021 12:08
Antalya'da saat 23.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yüksekalan Mahallesi'nde T.Ö. (34) adlı kadının, eşi K.Ö.'den (38) şiddet gördüğü gerekçesiyle Kadın Destek Uygulaması (KADES) butonuna basması üzerine mahalleye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. T.Ö.’nün evden çıkmasının ardından kapıyı polisin üzerine kapatan K.Ö. ise bir saat sonunda ikna edilerek polis merkezine götürüldü.
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