06 Nisan 2022, Çarşamba
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Antalya’da polislere kasksız yakalanan genç kızdan ilginç savunma: Motosikleti yeni aldım, kaska param yetmedi
Antalya’da kask takmadığı için emniyet güçleri tarafından durdurulan kadın motosiklet sürücüsü, emniyet güçlerine “Motosikleti yeni aldım, kask almaya param yetmedi” dedi. Yazılan cezaya rağmen keyfinden bir şey kaybetmediği görülen kadın sürücü, “Şimdi cezayı gerçekten yazdınız mı?” diyerek motosikletine bindi ve gülerek oradan ayrıldı.