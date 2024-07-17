Antalya’da parkın içindeki ormanda yangın! Alevlere havadan ve karadan müdahale

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde bir parkın içindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Ekipler alevlere havandan ve karadan müdahale ediyor. Detayları A Haber muhabiri Hakan Gürkan aktardı.

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