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Antalya’da otomobil ile kamyonet çarpıştı! Kaza sonucu 1 ölü, 2 yaralı var

DHA
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Giriş: 30.01.2024 00:56
Antalya’da otomobil ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı. Kazada kamyonet sürücüsü hayatını kaybederken, otomobildeki anne ve oğlu ağır yaralandı.
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