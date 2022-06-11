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Antalya'da Lunaparktaki dehşet anları kamerada! Salıncak platformdan koptu havaya uçtu!

DHA
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Giriş: 11.06.2022 17:29
Çocukların binip eğlenceli vakit geçirdikleri 'Disco' adlı yuvarlak salıncaktaki oturma alanının mekanizmadan ayrılması ve içindeki çocuklarla düşmesi cep telefonu kamerasına yansıdı. Çocukların sallandığı sırada çocuklardan biri cep telefonuyla salıncağı görüntüleyip ''Arkadaşlar ben buna bindim. Çok korkunç ve tehlikeli. Sakın binmeyin'' diyerek salıncaktaki tehlikeye dikkati çekerken kaza meydana geldi. Görüntülerde mekanizma, bağlantı noktasından ayrılıp ters şekilde çocukların üzerine düşüyor. 3 çocuğun yaralandığı olayda panik anları ve yaralı çocuklara müdahale de cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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