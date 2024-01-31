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Antalya'da kar yağışı! Kar kalınlığı yer yer 10 santimetreyi buldu

ahaber.com.tr
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Giriş: 31.01.2024 11:31
Antalya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Akseki-Seydişehir ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı. Kar yağışı devam ediyor mu? Ayrıntıları A Haber muhabiri Ahmet Çelik aktardı.

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