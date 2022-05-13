Antalya’da kan donduran cinayet! 2 yaşındaki kızını öldürdü

Antalya'da psikolojik sorunları olduğu belirtilen M.G. adlı kadın, 5 gün önce 2 yaşına giren kızı Betül G.’yi bıçaklayarak katletti. Feci olayın akabinde anne, jandarma tarafından gözaltına alınırken, iki yaşındaki bebeğin cenazesi yapılan incelemenin akabinde Antalya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

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