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Antalya'da hortum paniği! 30 kişi şemsiyeyi zor tuttu |Video
Antalya'da biranda ortaya çıkan hortum dev şemsiyeleri uçurdu. Otomobilin üzerine devrilen şemsiyeyi 30'a yakın esnaf güçlükle kaldırdı.
Serik meyve sebze halinde rüzgarın ardından hortum çıktı.
Haldeki 15 dev şemsiye hortumun etkisiyle savrulmaya başladı.
Korku dolu anların yaşandığı olayda 30'a yakın esnaf otomobil üzerine devrilen şemsiyeyi tutmaya çalıştı.
O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.