Antalya’da hortum! Fırtınada çatılar uçtu, ağaçlar devrildi

Antalya'da hortum meydana geldi. Çatılar uçtu, ağaçları devirdi, sebze seraları hasar gördü, başına güneş paneli düşen bir çocuk yaralandı. Burdur'da ise seçim çalışması yapan bir partinin belediye başkan adayının üzerine ağaç devrildi.

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