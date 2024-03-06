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Antalya’da hortum! Fırtınada çatılar uçtu, ağaçlar devrildi

ahaber.com.tr
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Giriş: 06.03.2024 11:48
Antalya'da hortum meydana geldi. Çatılar uçtu, ağaçları devirdi, sebze seraları hasar gördü, başına güneş paneli düşen bir çocuk yaralandı. Burdur'da ise seçim çalışması yapan bir partinin  belediye başkan adayının üzerine ağaç devrildi.
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Antalya’da hortum! Fırtınada çatılar uçtu
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