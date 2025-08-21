21 Ağustos 2025, Perşembe

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Antalya'da elektrik tellerinden sıçrayan kıvılcım yangına yol açtı
Antalya’da elektrik tellerinden sıçrayan kıvılcım yangına yol açtı

Antalya'da elektrik tellerinden sıçrayan kıvılcım yangına yol açtı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 21.08.2025 11:04
Antalya'nın Kepez ilçesinde elektrik tellerinden sıçrayan kıvılcım, yol kenarındaki otluk alanda yangına neden oldu. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler çevredeki dükkanların malzemelerine sıçradı. İtfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında bazı iş yeri sahiplerinin malzemeleri zarar gördü.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Antalya’da elektrik tellerinden sıçrayan kıvılcım yangına yol açtı
İBB’nin bisiklet mezarlığı
İBB'nin bisiklet mezarlığı
Beylikdüzü’nde ağaca çarpan otomobil takla attı
Beylikdüzü'nde ağaca çarpan otomobil takla attı
Arnavutköy’de dere yatağındaki kirlilik
Arnavutköy’de dere yatağındaki kirlilik
20 hektar ormanda soğutma çalışması!
20 hektar ormanda soğutma çalışması!
Balıkçılar yeni sezona hazırlanıyor!
Balıkçılar yeni sezona hazırlanıyor!
Tarih kokan şehir: Niğde
Tarih kokan şehir: Niğde
Örümcek tek tek böyle avladı
Örümcek tek tek böyle avladı
İstanbul’da sokak köpekleri için yeni karar!
İstanbul'da sokak köpekleri için yeni karar!
Ev ve iş yeri kurşunlayan şüpheliler kamerada
Ev ve iş yeri kurşunlayan şüpheliler kamerada
Otopsisinde ne tespit edildi?
Otopsisinde ne tespit edildi?
Narin’siz geçen 1 yıl!
Narin’siz geçen 1 yıl!
Devrilen traktörün sürücüsü ağır yaralandı
Devrilen traktörün sürücüsü ağır yaralandı
Daha Fazla Video Göster