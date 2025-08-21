Antalya’da elektrik tellerinden sıçrayan kıvılcım yangına yol açtı

Antalya'nın Kepez ilçesinde elektrik tellerinden sıçrayan kıvılcım, yol kenarındaki otluk alanda yangına neden oldu. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler çevredeki dükkanların malzemelerine sıçradı. İtfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında bazı iş yeri sahiplerinin malzemeleri zarar gördü.

