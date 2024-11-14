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Antalya'da 3 kardeş evde ölü bulundu! Dikkat çeken 9 sayfalık not

Antalya'da 3 kardeş evde ölü bulundu! Dikkat çeken 9 sayfalık not

Damla Karasu
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 14.11.2024 08:47
Antalya'nın Güzeloba Mahallesi'ndeki bir apartmanın 8'inci katındaki dairede, İran uyruklu 3 kardeş ölü bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. 3 İranlı kardeşin ölümüne ilişkin, evde yapılan incelemelerde Farsça yazılmış 9 sayfalık not tespit edildi. Kardeşlerin yaklaşık 10 gün önce öldükleri belirlenirken ikamet içerisindeki bir odanın kapı ve camlarını hava geçirmeyecek şekilde bantladıktan sonra içeride kömür yaktıkları ve içeriyi kaplayan dumanla toplu şekilde hayatlarına son verdikleri öğrenildi.
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