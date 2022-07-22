Antalya’da 3 kadının ölümüne sebep oldu! Sürücü ile ilgili gerçek şoke etti

Antalya'da yaya geçidinde Ayşe Aloğlu, Fatma Keçekülah ve Zekiye Kayabaş'a otomobiliyle çarpıp ölümüne neden olan 22 yaşındaki Turgut K.'nin, 6 ay önce alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğu ortaya çıktı. Birbirlerine komşu olan 3 kadının ise sahile gezmeye gittikleri belirtildi.