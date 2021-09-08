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Antalya'da 16 yaşındaki öğrenci sınıfta kalp krizi geçirip öldü

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Giriş: 08.09.2021 16:20
Antalya’da 11. Sınıfta okuyan lise öğrencisi 16 yaşındaki Efe Asaf Dur, yüz yüze eğitimin ikinci gününde sınıfta ders esnasında geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Çocuklarının cenazesini almaya gelen aile ise ayakta durmakta güçlük çekti. Efe’nin okul arkadaşları ve öğretmenleri tarafından çok sevildiği belirtildi.

Olay, Antalya'nın Kepez ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde yer alan Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde gerçekleşti. Sabah evinden çıkarak okula giden 11. sınıf öğrencisi Efe Asaf Dur (16) ikinci derse girince fenalaştı.

Sınıf öğretmeni ve arkadaşları durumu sağlık ekiplerine ihbar etti. İhbarın ardından okula gelen 112 ekipleri gencin yaşamını yitirdiğini tespit etti. Olay yerinde yapılan inceleme çalışmalarının akabinde gencin cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Burada yapılan ilk incelemede gencin kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdiği tespit edildi.


YÜREK YAKAN ACI
Gencin daha önce herhangi bir sağlık probleminin olmadığı, okulunda ise arkadaşları tarafından çok sevildiği bildirildi. Gencin cenazesini almaya gelen baba Bülent ve anne Ebru Dur, ayakta durmakta güçlük çekti. Gözü yaşlı anne ve babayı diğer yakınları teselli etti. Gözyaşları içerisinde teslim alınan cenazenin Kepez İlçesi Mazı Dağı mevkisinde bulunan mezarlıkta aile kabristanlığında toprağa verileceği öğrenildi.

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