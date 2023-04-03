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Antakya Hastanesi'nin son durumu

A Haber
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Giriş: 03.04.2023 14:17
Muhalefetin "Temel atılıp bırakıldı" denilen hastanelerde 7/24 çalışma sürüyor. Son durumu Hatay Antakya'dan A Haber muhabiri Vural Efecik aktardı.
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Antakya Hastanesi’nin son durumu
Antakya Hastanesi'nin son durumu
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