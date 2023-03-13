Annesini sırtına aldı Kabe’yi tavaf etti

Özbekistanlı Kemal, annesi ile birlikte kutsal topraklara umre için gitti. Sıra tavaf yapmaya geldiğinde yaşlı annesi biraz zorlandı. Kemal de çareyi annesini sırtına almakta buldu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN