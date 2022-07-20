20 Temmuz 2022, Çarşamba
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Annesi yorulmasın diye 12 bin TL harcayıp evdeki malzemelerle elektrikli araç yaptı! Gören şaştı kaldı
Yürümekte zorlanan yaşlı kadının hayatı oğlunun tasarladığı elektrikli araçla kolaylaştı. Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde yaşayan 72 yaşındaki Ayşe Yıldız, yaklaşık bir yıl önce polis emeklisi oğlunun tasarladığı elektrikli araçla ilçe sokaklarında rahatça geziyor.