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Annesi yorulmasın diye 12 bin TL harcayıp evdeki malzemelerle elektrikli araç yaptı! Gören şaştı kaldı

A Haber
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Giriş: 20.07.2022 12:15
Yürümekte zorlanan yaşlı kadının hayatı oğlunun tasarladığı elektrikli araçla kolaylaştı. Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde yaşayan 72 yaşındaki Ayşe Yıldız, yaklaşık bir yıl önce polis emeklisi oğlunun tasarladığı elektrikli araçla ilçe sokaklarında rahatça geziyor.
Evdeki malzemelerle annesi için araç yaptı EVDEKİ MALZEMELERLE ANNESİ İÇİN ARAÇ YAPTI

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