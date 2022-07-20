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12 bin TL harcadı! Evdeki malzemelerle annesi yorulmasın diye elektrikli araç yaptı! Sinyal kolu kalemden, kornası konserve kutusundan...

Yürümekte zorlanan yaşlı kadının hayatı oğlunun tasarladığı elektrikli araçla kolaylaştı. Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde yaşayan 72 yaşındaki Ayşe Yıldız, yaklaşık bir yıl önce polis emeklisi oğlu Musa Yıldız'ın tasarladığı elektrikli araçla ilçe sokaklarında rahatça geziyor.

AA
Giriş Tarihi: 20.07.2022 12:13 Güncelleme Tarihi: 20.07.2022 12:16
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12 bin TL harcadı! Evdeki malzemelerle annesi yorulmasın diye elektrikli araç yaptı! Sinyal kolu kalemden, kornası konserve kutusundan...

Annesinin yürümekte zorlandığını gören 52 yaşındaki emekli polis Musa Yıldız, 6 aylık çalışmanın sonunda evdeki malzemeleri de kullanarak elektrikli araç yaptı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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12 bin TL harcadı! Evdeki malzemelerle annesi yorulmasın diye elektrikli araç yaptı! Sinyal kolu kalemden, kornası konserve kutusundan...

Evdeki imkanlarla üretip trafiğe çıkardığı aracın sinyal kolunun kalemden, kornasının ise konserve kutusunda olması da vatandaşların dikkatini çekiyor.

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12 bin TL harcadı! Evdeki malzemelerle annesi yorulmasın diye elektrikli araç yaptı! Sinyal kolu kalemden, kornası konserve kutusundan...

Anne Ayşe Yıldız (72), uzun süre yürümekte zorlandığını, özellikle alışveriş ve çarşı işlerinde çok yorulduğunu söyledi.

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12 bin TL harcadı! Evdeki malzemelerle annesi yorulmasın diye elektrikli araç yaptı! Sinyal kolu kalemden, kornası konserve kutusundan...

Oğlunun kendisini düşünerek aracı yaptığını kaydeden Yıldız, "Çok güzel, çok memnunum. Gören herkesin de dikkatini çekiyor. Pazara, markete, hastaneye, çarşıya bahçeye gidiyorum." dedi.

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12 bin TL harcadı! Evdeki malzemelerle annesi yorulmasın diye elektrikli araç yaptı! Sinyal kolu kalemden, kornası konserve kutusundan...

12 BİN TL MASRAF YAPTIK

Yıldız, "Aracımda bagaj dahi var. Hiç yorulmuyorum artık. Bacaklarımdan dolayı çok yol yürüyemiyorum. Oğlumdan Allah razı olsun. Geçen yıl Kurban Bayramı'nda geldiğinde yapıp gitti. Herkes çok beğeniyor, 'Bize de yapsın.' diyorlar. 12 bin lira masraf yaptık aracımıza." ifadesini kullandı.