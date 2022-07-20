HaberlerGaleri12 bin TL harcadı! Evdeki malzemelerle annesi yorulmasın diye elektrikli araç yaptı! Sinyal kolu kalemden, kornası konserve kutusundan...
12 bin TL harcadı! Evdeki malzemelerle annesi yorulmasın diye elektrikli araç yaptı! Sinyal kolu kalemden, kornası konserve kutusundan...
Yürümekte zorlanan yaşlı kadının hayatı oğlunun tasarladığı elektrikli araçla kolaylaştı. Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde yaşayan 72 yaşındaki Ayşe Yıldız, yaklaşık bir yıl önce polis emeklisi oğlu Musa Yıldız'ın tasarladığı elektrikli araçla ilçe sokaklarında rahatça geziyor.