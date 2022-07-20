12 bin TL harcadı! Evdeki malzemelerle annesi yorulmasın diye elektrikli araç yaptı! Sinyal kolu kalemden, kornası konserve kutusundan...

12 BİN TL MASRAF YAPTIK

Yıldız, "Aracımda bagaj dahi var. Hiç yorulmuyorum artık. Bacaklarımdan dolayı çok yol yürüyemiyorum. Oğlumdan Allah razı olsun. Geçen yıl Kurban Bayramı'nda geldiğinde yapıp gitti. Herkes çok beğeniyor, 'Bize de yapsın.' diyorlar. 12 bin lira masraf yaptık aracımıza." ifadesini kullandı.