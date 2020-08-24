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Annenin feryadı yürekleri yaktı: Biri onu saklıyor galiba

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Giriş: 24.08.2020 15:58
Bursa İnegöl'de evladı kayıp olan bir anne yetkililerden yardım istedi. Geçtiğimiz aylarda evinden kaçan ve polisler tarafından bulunarak annesine teslim edilen 14 yaşındaki Zeynep Ak, evinden yine kaçtı. Küçük yaştaki evladının acısını yaşayan anne "Biri saklıyor onu galiba. Kim görürse polisi arasın. Canım acıyor." diyerek feryat etti.

İnegöl ilçesinde, Kemalpaşa Mahallesi, Doğan Sokak'ta annesiyle yaşayan Zeynep Ak, 6 Temmuz 2020 tarihinde evden kaçtı.

Polis ekiplerinin harekete geçmesiyle saatler sonra bir parkta bulunan Zeynep, ailesine teslim edildi. Genç kız, aradan geçen zamanın ardından dün akşam saatlerinde annesinin evde bulunmadığı sırada bir kez daha kaçtı.

Ayfer Ağız (48), eve geldiğinde kızının evde olmadığını gördü ve polise giderek kayıp başvurusunda bulundu.

Gözü yaşlı anne, "Dün kızım telefonuna yükleme yapmadığım için benimle tartıştı. Sonra kayıplara karıştı. Daha önce de kaybolmuştu ama bulunmuştu. Bu sefer bulunamadı, saatlerdir yok. Sokak sokak aradık.

Biri saklıyor onu galiba. Kim görürse polisi arasın. Canım acıyor. Bulunursa bu sefer yurda vermek istiyorum. Kontrol altında tutamıyorum. Eğitim alsın diye çok uğraştım dinlemedi.

80 TL yevmiye ile ona bakmaya çalıştım" dedi. Polis, Zeynep Ak'ın bulunması için çalışmalarını sürdürüyor.

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