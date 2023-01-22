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Anne ve yavru ayılar yiyecek ararken görüntülendi

İHA
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Giriş: 22.01.2023 15:36
Son yılların en kurak mevsimini yaşayan Elazığ’da, normalde kış uykusuna yatması gereken anne ve 2 yavru boz ayı yiyecek ararken görüntülendi.
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