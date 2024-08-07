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Anne ile kızın ölümünde ilk duruşma

Anne ile kızın ölümünde ilk duruşma

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 07.08.2024 14:22
Erzurum’da 14 Mart 2024 tarihinde psikolojik tedavi gördüğü öğrenilen coğrafya öğretmeni Zülküf Böçkün, tartıştığı ebe eşi Kadriye Böçkün ile kendisini engellemeye çalışan kızı Asude Helen Böçkün'ü bıçak darbeleriyle öldürmüştü. Zülküf Böçkün'ün yargılanmasına Erzurum Adliyesinde başlandı.
Anne ile kızın ölümünde ilk duruşma
Anne ile kızın ölümünde ilk duruşma
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