07 Ağustos 2024, Çarşamba
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Anne ile kızın ölümünde ilk duruşma
Erzurum’da 14 Mart 2024 tarihinde psikolojik tedavi gördüğü öğrenilen coğrafya öğretmeni Zülküf Böçkün, tartıştığı ebe eşi Kadriye Böçkün ile kendisini engellemeye çalışan kızı Asude Helen Böçkün'ü bıçak darbeleriyle öldürmüştü. Zülküf Böçkün'ün yargılanmasına Erzurum Adliyesinde başlandı.