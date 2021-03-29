Anne ayının zor anları

Amerika Birleşik Devletleri'nde bir anne ayı yavrularını tek tek yolun karşısına taşıdı. Ormandan çıkan anne ayı ve yavruları ormanın diğer tarafına geçmek istedi. O sırada otoyoldaki araçlar durdu anne ayıya yol verdi. Anne ayı, yavrularını yolun karşısına taşıyana kadar hiçbir araç yerinden kıpırdamadı. Annesinin karşıya geçirdiği yavrular ise koşarak yeniden yola dönünce, anne ayı zor anlar yaşadı. Ortaya ise gülümseten görüntüler çıktı.

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