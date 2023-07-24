24 Temmuz 2023, Pazartesi
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Anne ayı arabanın kaputuna atladı! Uludağ'daki korku anları kamerada
Uludağ'da karnı acıkınca ailesiyle birlikte ormandan Sarıalan'daki yerleşim yerine gelen ayı ve ailesi kendisini izlemek için yanında duran vatandaşın aracını fark edince önünü kesip kaputa dayandı. Korku dolu anlar yaşayan sürücü hemen gaza basarak bölgeden uzaklaştı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. İşte o anlar... .