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Ankara’ya şehit ateşi düştü

İHA
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Giriş: 24.11.2021 00:14
Barış Pınarı Harekatı Bölgesi’nde Piyade Binbaşı Mete Yıldırım meydana gelen silah kazası sonucu şehit oldu. Şehidin, Ankara’nın Elmadağ ilçesindeki baba ocağına ateş düştü.

Barış Pınarı Bölgesi'nde Piyade Binbaşı Mete Yıldırım meydana gelen silah kazası sonucu yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Yıldırım, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehidin Ankara'nın Elmadağ ilçesindeki baba ocağına şehadet haberi ulaşırken, evi Türk bayraklarıyla donatıldı.

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