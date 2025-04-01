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Ankara’nın orta yerinde fare paniği! Belediye fare şikayeti yağıyor

Ankara’nın orta yerinde fare paniği! Belediye fare şikayeti yağıyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 01.04.2025 16:18
Türkiye'nin herhangi bir yerinden uzun zamandır farelerle ilgili bir haber duyulmuyordu. 70'lerde, 80'lerde kalmış haber başlıklarından biriydi fareler. Ankara'da yine ortaya çıktı. Üstelik de bir çocuk parkında. Yenimahalle’deki çocuk parkını istila eden fareler hem çocukların hem de anne-babaların kabusu oldu.
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Ankara’nın orta yerinde fare paniği! Belediye fare şikayeti yağıyor
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