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Ankaralılar koronavirüs önlemlerine uydu meydanlar boş kaldı |Video
Türkiye'de etkili olan yeni tip koronavirüs küresel salgınında vaka sayısı 10 bini aştı. Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleri vatandaşlara evde kalın çağrısı yanıt bulmaya başladı. Ankaralılar uyarıları dikkate alarak evlerinden zorunlu olmadıkça dışarı çıkmadı. A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu Ankara'daki son durumu canlı yayında aktardı.
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