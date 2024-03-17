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Ankara'dan Van'a giden yolcu otobüsü kaza yaptı! Kırşehir'de devirildi

ahaber.com.tr
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Giriş: 17.03.2024 08:47
Kırşehir'de yolcu otobüsü devrildi. Kazada 15 yolcu yaralandı. Kaza Kırşehir'in Mucur ilçesinde meydana geldi. Ankara'dan Van'a gitmekte olan yolcu otobüsü sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
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